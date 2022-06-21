Снігур не змогла вийти в 1/2 фіналу турніру ITF в Великобританії
Снігур без особливих проблем подолала стартовий бар'єр кваліфікації WImbledon-2022
Українка залишила за бортом турніру нідерландку Ламенс
15:23
Дар'я Снігур / Фото - БТУУкраїнська тенісистка Дар'я Снігур (№130 WTA) з рахунком 7:5, 6:1 впевнено переграла нідерландку Сюзан Ламенс (№171 WTA) в першому раунді кваліфікації Wimbledon-2022.
Матч тривав 1 годину 19 хвилин. Українка оформила один ейс, допустила одну подвійну помилку і реалізувала 6/ 1 брейк-пойнтів.
У півфіналі кваліфікації мейджора Дар'я зустрінеться з угоркою Тімеєй Бабош (№294).
Відзначимо, що Снігур другий рік поспіль бере участь в кваліфікації Wimbledon.
Раніше перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 244) не зміг завершити стартовий матч кваліфікації Wimbledon.
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