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Снігур без особливих проблем подолала стартовий бар'єр кваліфікації WImbledon-2022

Українка залишила за бортом турніру нідерландку Ламенс
Теніс Grand Slam
15:23
Снігур без особливих проблем подолала стартовий бар'єр кваліфікації WImbledon-2022
Дар'я Снігур / Фото - БТУ
Українська тенісистка Дар'я Снігур (№130 WTA) з рахунком 7:5, 6:1 впевнено переграла нідерландку Сюзан Ламенс (№171 WTA) в першому раунді кваліфікації Wimbledon-2022.

Матч тривав 1 годину 19 хвилин. Українка оформила один ейс, допустила одну подвійну помилку і реалізувала 6/ 1 брейк-пойнтів. 

У півфіналі кваліфікації мейджора Дар'я зустрінеться з угоркою Тімеєй Бабош (№294).

Відзначимо, що Снігур другий рік поспіль бере участь в кваліфікації Wimbledon.

Раніше перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 244) не зміг завершити стартовий матч кваліфікації Wimbledon.
Володимир Кириченко
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Дарина Снігур Wimbledon

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