Байндль пробилася до 1/4 фіналу турніру WTA в Італії
Байндль поступилася Еррані в чвертьфіналі турніру WTA125 в Італії
Українка програла своїй суперниці в двох сетах
Катерина Байндль / Фото - БТУУкраїнська тенісистка Катерина Байндль (№159 WTA) з рахунком 6:7, 4:6 програла італійці Сарі Еррані (№213 WTA) в чвертьфіналі турніру WTA125 в Гайбі (Італія).
Матч тривав 1 годину 44 хвилини. Українка оформила 4 ейса, допустила 1 подвійну помилку і реалізувала 5/7 брейк-пойнтів.
Еррані рахунком 2:0 повела особистих зустрічах з українкою. У 2017 році вона італійка обіграла Катерину на турнірі WTA в Тяньцзіні.
Наступного тижня Байндль візьме участь в кваліфікаційному раунді Wimbledon-2022.
раніше українка Даяна Ястремська з рахунком 5:7, 4:6 програла китаянці Чжан Шуай в чвертьфіналі турніру WTA 250 в Бірмінгемі (Великобританія).
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