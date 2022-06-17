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Байндль поступилася Еррані в чвертьфіналі турніру WTA125 в Італії

Українка програла своїй суперниці в двох сетах
Теніс WTA
21:49
Байндль поступилася Еррані в чвертьфіналі турніру WTA125 в Італії
Катерина Байндль / Фото - БТУ
Українська тенісистка Катерина Байндль (№159 WTA) з рахунком 6:7, 4:6 програла італійці Сарі Еррані (№213 WTA) в чвертьфіналі турніру WTA125 в Гайбі (Італія).

Матч тривав 1 годину 44 хвилини. Українка оформила 4 ейса, допустила 1 подвійну помилку і реалізувала 5/7 брейк-пойнтів.

Еррані рахунком 2:0 повела особистих зустрічах з українкою. У 2017 році вона італійка обіграла Катерину на турнірі WTA в Тяньцзіні.

Наступного тижня Байндль візьме участь в кваліфікаційному раунді Wimbledon-2022.

раніше українка Даяна Ястремська з рахунком 5:7, 4:6 програла китаянці Чжан Шуай в чвертьфіналі турніру WTA 250 в Бірмінгемі (Великобританія).
Володимир Кириченко
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Катерина Байндль (Козлова) Сара Еррані

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