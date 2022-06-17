Ястремська прокоментувала перемогу над першою сіяною турніру в Бірмінгемі
Ястремська не змогла вийти в півфінал турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Українка в двох сетах програла китаянці Шуай
Даяна Ястремська / Фото - БТУУкраїнська тенісистка Даяна Ястремська (№79 WTA) з рахунком 5:7, 4:6 програла китаянці Чжан Шуай (№54 WTA) в чвертьфіналі турніру WTA 250 в Бірмінгемі (Великобританія).
Матч тривав 1 годину 16 хвилин. Українка оформила 11 подач на виліт, допустила 7 подвійних помилок і реалізувала 2/2 брейк-пойнта.
Відзначимо, що Шуай веде в особистих зустрічах тенісисток з рахунком 3:1.
Нагадаємо, в 1/8 фіналу турніру в Бірмінгемі Ястремська переграла латвійку Олену Остапенко (3:6, 7:5, 7:5).