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Байндль пробилася до 1/4 фіналу турніру WTA в Італії

Українка в трьох сетах розібралася з господаркою кортів
Теніс WTA
20:24
Байндль пробилася до 1/4 фіналу турніру WTA в Італії
Українська тенісистка Катерина Байндль (№159 WTA) з рахунком 6:3, 3:6, 7:5 переграла італійку Федеріка Ді Сарру (№239 WTA) у другому раунді турніру WTA125 в Гайбі (Італія).

Матч тривав 2 години 5 хвилин. Байндль оформила 7 ейсів і допустила 4 подвійних помилок.

У чвертьфіналі українка зустрінеться з переможницею матчу між італійками Лукрецією Стефаніні та Сарою Еррані.

Раніше українка Даяна Ястремська вийшла в чвертьфінал турніру WTA 250 в Бірмінгемі (Великобританія).

Володимир Кириченко
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Катерина Байндль (Козлова)

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