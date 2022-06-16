Слідом за Ястремською. Байндль поступилася Соболенко на старті турніру WTA в Нідерландах
Байндль пробилася до 1/4 фіналу турніру WTA в Італії
Українка в трьох сетах розібралася з господаркою кортів
Матч тривав 2 години 5 хвилин. Байндль оформила 7 ейсів і допустила 4 подвійних помилок.
У чвертьфіналі українка зустрінеться з переможницею матчу між італійками Лукрецією Стефаніні та Сарою Еррані.
Раніше українка Даяна Ястремська вийшла в чвертьфінал турніру WTA 250 в Бірмінгемі (Великобританія).
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