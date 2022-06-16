Ястремська впевнено вийшла в 1/8 фіналу турніру в Бірмінгемі
Ястремська в божевільному протистоянні здолала Остапенко і вийшла в чвертьфінал турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Українка обіграла свою суперницю в трьох сетах
Даяна Ястремська / Фото - БТУУкраїнська тенісистка Даяна Ястремська (WTA №79) з рахунком 3:6, 7:5, 7:5 обіграла латвійку Олену Остапенко (№16 WTA) у другому раунді турніру WTA 250 в Бірмінгемі (Великобританія).
Матч тривав 2 години 16 хвилин. Ястремська оформила 14 ейсів і допустила 9 подвійних помилок. Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
У наступному раунді Даяна зустрінеться з переможницею матчу між китаянкою Чжан Шуай (№54 WTA) та румункою Оленою Руссе (№55).
Відзначимо, що українка здобула третю перемогу в цьому сезоні над суперницею по топ-20 і проведе четвертий чвертьфінал.
Нагадаємо, в першому колі турніру Ястремська з рахунком 6:4, 6:3 обіграла польку Магду Лінетт.
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