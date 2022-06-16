Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:55
live
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Жінки. Фінал чотирьох. Півфінал. Чехія - Румунія. Пряма трансляція
19:25
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Фінал. Стамбул

Ястремська в божевільному протистоянні здолала Остапенко і вийшла в чвертьфінал турніру WTA 250 в Бірмінгемі

Українка обіграла свою суперницю в трьох сетах
Теніс WTA
19:15
Ястремська в божевільному протистоянні здолала Остапенко і вийшла в чвертьфінал турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Даяна Ястремська / Фото - БТУ
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA №79) з рахунком 3:6, 7:5, 7:5 обіграла латвійку Олену Остапенко (№16 WTA) у другому раунді турніру WTA 250 в Бірмінгемі (Великобританія).

Матч тривав 2 години 16 хвилин. Ястремська оформила 14 ейсів і допустила 9 подвійних помилок. Це була перша офіційна зустріч тенісисток.

У наступному раунді Даяна зустрінеться з переможницею матчу між китаянкою Чжан Шуай (№54 WTA) та румункою Оленою Руссе (№55). 

Відзначимо, що українка здобула третю перемогу в цьому сезоні над суперницею по топ-20 і проведе четвертий чвертьфінал. 

Нагадаємо, в першому колі турніру Ястремська з рахунком 6:4, 6:3 обіграла польку Магду Лінетт.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Даяна Ястремская Олена Остапенко Бірмінгем (WTA)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Ястремська прокоментувала перемогу над першою сіяною турніру в Бірмінгемі
Ястремська прокоментувала перемогу над першою сіяною турніру в Бірмінгемі
Теніс WTA
20:39
Ястремська впевнено вийшла в 1/8 фіналу турніру в Бірмінгемі
Ястремська впевнено вийшла в 1/8 фіналу турніру в Бірмінгемі
Теніс WTA
14 червня 14:55
Цуренко програла екс-першій ракетці світу на старті турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Цуренко програла екс-першій ракетці світу на старті турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Теніс WTA
13 червня 18:13
Калініна втратила дві позиції в рейтингу WTA. Костюк та Ястремська піднялися на одну сходинку
Калініна втратила дві позиції в рейтингу WTA. Костюк та Ястремська піднялися на одну сходинку
Теніс WTA
13 червня 11:52
Цуренко без особливих проблем вийшла в основу турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Цуренко без особливих проблем вийшла в основу турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Теніс WTA
12 червня 16:53
Ястремская не стала тиснути руку росіянці після матчу. Відео
Ястремская не стала тиснути руку росіянці після матчу. Відео
Теніс WTA
08 червня 22:42

Новини: Теніс

Ястремська прокоментувала перемогу над першою сіяною турніру в Бірмінгемі
Ястремська прокоментувала перемогу над першою сіяною турніру в Бірмінгемі
WTA
20:39
Байндль пробилася до 1/4 фіналу турніру WTA в Італії
Байндль пробилася до 1/4 фіналу турніру WTA в Італії
WTA
20:24
Ястремська в божевільному протистоянні здолала Остапенко і вийшла в чвертьфінал турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Ястремська в божевільному протистоянні здолала Остапенко і вийшла в чвертьфінал турніру WTA 250 в Бірмінгемі
WTA
19:15
Збірна України дізналася суперника в Кубку Біллі Джин Кінг
Збірна України дізналася суперника в Кубку Біллі Джин Кінг
Кубок Біллі Джин Кінг
17:35
Біллі Джин Кінг і Олександр Долгополов схльоснулися з приводу рішення US Open про допуск росіян і білорусів
Біллі Джин Кінг і Олександр Долгополов схльоснулися з приводу рішення US Open про допуск росіян і білорусів
Grand Slam
15 червня 21:50
Стаховський: «Wimbledon - єдина організація з моральним кодексом»
Стаховський: «Wimbledon - єдина організація з моральним кодексом»
Grand Slam
15 червня 20:30
Калініна: «Моя мрія - щоб ця війна закінчилася»
Калініна: «Моя мрія - щоб ця війна закінчилася»
WTA
15 червня 19:20
Україна буде несіяною під час жеребкування Кубка Біллі Джин Кінг
Україна буде несіяною під час жеребкування Кубка Біллі Джин Кінг
Кубок Біллі Джин Кінг
15 червня 11:00
US Open допустить російських і білоруських гравців під нейтральним прапором
US Open допустить російських і білоруських гравців під нейтральним прапором
Grand Slam
15 червня 08:25
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
1
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Всі новини