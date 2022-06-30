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Байндль пробилася в чвертьфінал турніру в Монпельє

Українці треба було майже дві години для перемоги
Теніс WTA
21:21
Байндль пробилася в чвертьфінал турніру в Монпельє

У другому колі турніру ITF W60 у французькому Монпельє українська тенісистка Катерина Байндль (WTA 147) обіграла американку Грейс Мін (WTA 181) з рахунком 7:5, 7:5.

Матч тривав 118 хвилин, протягом яких Байндль подала чотири ейси та не робила подвійних помилок.

Також Байндль реалізувала 6 з 14 брейк-пойнтів.

У чвертьфіналі турніру Байндль зіграє з японкою Моюкою Учижимою.

Як повідомлялося, Байндль не змогла виграти в першому раунді кваліфікації Wimbledon.


Карен Агабекян
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Катерина Байндль (Козлова)

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