Байндль поступилася Еррані в чвертьфіналі турніру WTA125 в Італії
Байндль пробилася в чвертьфінал турніру в Монпельє
Українці треба було майже дві години для перемоги
У другому колі турніру ITF W60 у французькому Монпельє українська тенісистка Катерина Байндль (WTA 147) обіграла американку Грейс Мін (WTA 181) з рахунком 7:5, 7:5.
Матч тривав 118 хвилин, протягом яких Байндль подала чотири ейси та не робила подвійних помилок.
Також Байндль реалізувала 6 з 14 брейк-пойнтів.
У чвертьфіналі турніру Байндль зіграє з японкою Моюкою Учижимою.
Як повідомлялося, Байндль не змогла виграти в першому раунді кваліфікації Wimbledon.
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