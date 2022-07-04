Байндль пробилася в чвертьфінал турніру в Монпельє
Байндль в трьох сетах програла в фіналі турніру ITF в Монпельє
Це перший чемпіонський матч для Катерини з 2019 року
Катерина Байндль / Фото - FacebookУкраїнська тенісистка Катерина Байндль (№ 147 WTA) програла спортсменці з нейтральним статусом оксані селехметевій (№ 175) в фіналі турніру ITF в Монпельє (Франція) – 3:6, 7:5, 5:7.
Матч тривав 2 години 56 хвилин. У вирішальному сеті українка лідирувала з рахунком 3:1, проте не зберегла перевагу.
Відзначимо, що для Байндль це був перший фінал з 2019 року.
А тим часом українська тенісистка Анастасія Лопата дебютувала в основній сітці юніорського Grand Slam і виграла матч в першому колі Wimbledon.
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