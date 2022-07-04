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Байндль в трьох сетах програла в фіналі турніру ITF в Монпельє

Це перший чемпіонський матч для Катерини з 2019 року
Теніс WTA
11:27
Байндль в трьох сетах програла в фіналі турніру ITF в Монпельє
Катерина Байндль / Фото - Facebook
Українська тенісистка Катерина Байндль (№ 147 WTA) програла спортсменці з нейтральним статусом оксані селехметевій (№ 175) в фіналі турніру ITF в Монпельє (Франція) – 3:6, 7:5, 5:7.

Матч тривав 2 години 56 хвилин. У вирішальному сеті українка лідирувала з рахунком 3:1, проте не зберегла перевагу.

Відзначимо, що для Байндль це був перший фінал з 2019 року.

А тим часом українська тенісистка Анастасія Лопата дебютувала в основній сітці юніорського Grand Slam і виграла матч в першому колі Wimbledon.
Володимир Кириченко
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Катерина Байндль (Козлова)

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