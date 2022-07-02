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Українська тенісистка дебютувала на юніорському Grand Slam – вийшла до другого кола Wimbledon

Анастасія Лопата обіграла іншу дебютантку
Теніс Grand Slam
02 липня 21:59
Українська тенісистка дебютувала на юніорському Grand Slam – вийшла до другого кола Wimbledon

Українська тенісистка Анастасія Лопата дебютувала в основній сітці юніорського Grand Slam і виграла матч в першому колі Wimbledon.

Вона зійшлася з іншою дебютанткою Амеліє Валігорою з Бельгії і перемога з рахунком 7:6(0), 6:4.

В першому сеті Лопаті довелося відіграватися з рахунку 3:5, а в другому вона вела 3:1, дозволила зрівняти рахунок, та все ж дотиснула опонентку.

В наступному раунді українка може зійтися з першою сіяною турніру.

Варто відзначити, що також вона заявлена на пару, де зіграє з туркенею Айшегюль Мерт.

Нагадаємо, на дорослому Wimbledon залишилася лише одна українка.

Сергій Лук'яненко
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Анастасія Лопата

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