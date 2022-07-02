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Українська тенісистка дебютувала на юніорському Grand Slam – вийшла до другого кола Wimbledon
Анастасія Лопата обіграла іншу дебютантку
02 липня 21:59
Українська тенісистка Анастасія Лопата дебютувала в основній сітці юніорського Grand Slam і виграла матч в першому колі Wimbledon.
Вона зійшлася з іншою дебютанткою Амеліє Валігорою з Бельгії і перемога з рахунком 7:6(0), 6:4.
В першому сеті Лопаті довелося відіграватися з рахунку 3:5, а в другому вона вела 3:1, дозволила зрівняти рахунок, та все ж дотиснула опонентку.
В наступному раунді українка може зійтися з першою сіяною турніру.
Варто відзначити, що також вона заявлена на пару, де зіграє з туркенею Айшегюль Мерт.
Нагадаємо, на дорослому Wimbledon залишилася лише одна українка.