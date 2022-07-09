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Байндл вийшла в фінал кваліфікації турніру в Угорщині

Українка в двох сетах переграла чилійку Сегель
Теніс WTA
14:56
Байндл вийшла в фінал кваліфікації турніру в Угорщині
Фото: btu.org.ua

Катерина Байндл (WTA, 147) перемогла на старті відбору на турнір серії WTA250 в Будапешті, Угорщина, Даніелу Сегель (WTA, 286) 6:4, 6:1.

За трохи більше ніж півтори години на корті українка реалізувала 6 брейк-поінтів з одинадцяти та 4 рази помилилася при подачі. Чилійка зробила 3 брейки та припустилася двох «подвійних». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Нагадаємо, що минулого тижня Байндл пробилася в перший фінал за чотири роки.

Олег Шумейко-молодший
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Катерина Байндль (Козлова)

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