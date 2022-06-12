Берреттіні зачехлив ракетку в першому колі турніру в Акапулько
Берреттіні обіграв екс-першу ракетку світу і став чемпіоном турніру в Штутгарті
Топовий італієць провів перший турнір з середини березня
Маттео Берреттіні / Фото - Getty Images10-я ракетка світу, італієць Маттео Берреттіні, з рахунком 6:3, 5:7, 6:3 переграв британця Енді Маррея у фіналі турніру в Штутгарті (Німеччина).
За 2 години 40 хвилин матчу Берреттіні оформив 19 подач навиліт, реалізував чотири брейк-пойнта і допустив три подвійні помилки. У свою чергу, екс-перший номер рейтингу АТР зробив сім ейсів і один брейк, тричі помилившись при подачі.
Після цієї перемоги Маттео вийшов вперед в особистих зустрічах тенісистів – 2: 1.
У Німеччині Берреттіні провів перший турнір з середини березня. Він пропустив три місяці через травму руки, яка потребувала операції.
За перемогу на турнірі Boss Open Берреттіні отримає 250 рейтингових очок і € 105,290 призових. Італієць виграв шостий титул в кар'єрі і третій – на траві. Він уже перемагав в Штутгарті в 2019 році.
Раніше український тенісист Ілля Марченко програв австралійцю Рінкі Хіджікату (3:6, 7:6, 6:7) в першому колі кваліфікації челленджера Ilkley Trophy в Великобританії.
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