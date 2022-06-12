Сачко слідом за Марченко програв на старті челленджера в Словаччині
Марченко упустив перемогу в першому раунді кваліфікації турніру в Великобританії
Українець не зміг реалізувати матчбол і залишився за бортом Ilkley Trophy
Ілля Марченко / Фото - БТУУкраїнський тенісист Ілля Марченко (АТР 247) з рахунком 3:6, 7:6, 6:7 програв австралійцю Рінкі Хіджікату (АТР 239) в першому колі кваліфікації челленджера Ilkley Trophy в Великобританії.
Матч тривав 3 години 4 хвилини. Марченко оформив 5 ейсів, допустив 4 подвійних помилки і реалізував 1/3 брейк-пойнта.
У вирішальному сеті українець відіграв матчбол, подаючи за рахунку 4:5, потім зумів зробити брейк і подаючи на матч в наступному геймі, упустив вже свій матчбол. На тай-брейку Марченко програв дві свої подачі, а його суперник не віддав жодного розіграшу на своїй подачі.
Відзначимо, що це була перша офіційна зустріч тенісистів.
А тим часом українка Леся Цуренко вийшла в основний раунд турніру WTA 250 в Бірмінгемі (Великобританія).
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