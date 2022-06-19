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Берреттіні захистив титул у Лондоні і виграв обидва турніри після операції

З 2019 року він програв лише три матчі на траві
Теніс ATP
18:00
Берреттіні захистив титул у Лондоні і виграв обидва турніри після операції

Десята ракетка світу Маттео Берреттіні захистив чемпіонський титул у Лондоні, у фіналі обігравши Філіпа Країновича – 7:5, 6:4.

Матч продовжувався 1 годину і 34 хвилини. За цей час італієць 14 разів подав навиліт, допустив 3 подвійні помилки і реалізував 3 брейк-поінти. В свою чергу, серб зробив 6 ейсів, 2 «подвійні» і виграв 1 гейм на прийомі.

Таким чином Берреттіні втретє в трьох матчах обіграв Країновича. Попередні дві перемоги були на грунті, тепер вони дісталися до трави.

Варто відзначити також те, що італієць виграв другий поспіль турнір після операції (Штутгарт він також виграв двічі поспіль). Цей трофей став для нього сьомим в кар’єрі.

В свою чергу, Хуркач виграв турнір в Галле, у фіналі переміг Мєдвєдєва.

Сергій Лук'яненко
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Маттео Берреттіні Філіп Крайіновіч

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