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Поляк Хуркач легко обіграв росіянина Мєдвєдєва у фіналі турніру в Німеччині

Виграв свій п’ятий титул в кар’єрі
Теніс ATP
17:36
Поляк Хуркач легко обіграв росіянина Мєдвєдєва у фіналі турніру в Німеччині

12-та ракетка світу Хуберт Хуркач у фіналі турніру АТР 500 в Галле, Німеччина обіграв лідера рейтингу Дмітрія Мєдвєдєва – 6:1, 6:4.

Для того, щоб закрити матч, поляку знадобилися 1 година і 4 хвилини. За цей час він 9 разів подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки і реалізував 3 брейк-поінти. В свою чергу, росіянин здійснив 3 ейси, зробив 2 «подвійні» і так і не отримав жодного брейк-поінту.

Таким чином, Хуркач повів в особистих протистояннях з Мєдвєдєвим – 3:2.

Окрім того, поляк виграв п’ять з п’яти своїх фіналів в Турі.

Нагадаємо, менеджер збірної України засмучена тим, що Wimbledon залишили без рейтингових очок.

Сергій Лук'яненко
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Хуберт Хуркач Галле (ATP)

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