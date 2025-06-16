Бєлінський поступився у фіналі турніру в Боснії і Герцеговині
Українець програв Андрію Недичу у двох сетах
близько 2 годин тому
21-річний український тенісист Вячеслав Бєлінський (514 АТР) поступився у фіналі ґрунтового турніру серії ITF M25 у місті Киселяк (Боснія і Герцеговина).
У вирішальному матчі Бєлінський програв господарю кортів Андрію Недичу (442 АТР) – 4:6, 2:6.
Українець зумів зробити чотири брейки, однак програв сім геймів на власній подачі та допустив одну подвійну помилку.
«На кортах Надаля і Федерера я був чужим». Джокович про підтримку трибун.
Поділитись