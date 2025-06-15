Сербський тенісист Новак Джокович поділився враженнями про складні стосунки з вболівальниками під час матчів проти його головних суперників, Рафаеля Надаля і Роджера Федерера. Цитує Punto de Break.

Для мене було особливим декілька разів перемогти Федерера на Wimbledon та Надаля на Roland Garros. Це були їхні корти. Наприклад, грати проти Рафи на Філіппа Шатрьє — це унікальний, неописний досвід. Відчувається особлива енергія, наче все вібрує.

Коли я виходив на матчі проти Роджера і Рафи на їхніх улюблених кортах, я знаю, що не отримаю особливої підтримки. Спочатку це дійсно впливало на мене. Я боровся з ними і з собою. Часто чув, як люди казали, що мене треба провокувати, щоб я грав добре. В деяких випадках це правда, але хто хоче опинитися на переповненому стадіоні і бути освистаним? Я цього не хотів.