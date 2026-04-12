Битва титанів. Хто переміг у протистоянні двох перших ракеток ATP у фіналі мастерса у Монте-Карло
Карлос Алькарас протистояв Яннік Сіннер
26 хвилин тому
Яннік Сіннер став переможцем турніру ATP 1000 у Монте-Карло, здобувши одну з найважливіших перемог у своїй кар’єрі. У фіналі італієць здолав чинного лідера світового рейтингу та торішнього чемпіона Карлоса Алькараса.
Фінальний поєдинок тривав 2 години 15 хвилин і завершився перемогою Сіннера у двох сетах — 7:6 (7:5), 6:3. Перший сет вийшов надзвичайно напруженим і дійшов до тайбрейку, де Яннік виявився сильнішим. У другій партії італієць уже діяв упевненіше та довів матч до перемоги.
Для Сіннера цей титул став історичним, адже він уперше у кар’єрі виграв ґрунтовий турнір серії Masters 1000. Крім того, ця перемога стала для нього 22-ю поспіль на турнірах рівня Мастерс, що ще раз підкреслює його виняткову форму.
Також Яннік здобув уже 27-й титул у професійній кар’єрі. Завдяки успіху в Монте-Карло італійський тенісист повернеться на перше місце у світовому рейтингу ATP.
ATP 1000 Монте-Карло. Фінал
Карлос Алькарас – Яннік Сіннер 0:2 (6:7 (5:7), 3:6)
Раніше Сіннер переміг медведєва і став тріумфатором Masters в Індіан-Веллс.
