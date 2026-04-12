Сергій Разумовський

Яннік Сіннер став переможцем турніру ATP 1000 у Монте-Карло, здобувши одну з найважливіших перемог у своїй кар’єрі. У фіналі італієць здолав чинного лідера світового рейтингу та торішнього чемпіона Карлоса Алькараса.

Фінальний поєдинок тривав 2 години 15 хвилин і завершився перемогою Сіннера у двох сетах — 7:6 (7:5), 6:3. Перший сет вийшов надзвичайно напруженим і дійшов до тайбрейку, де Яннік виявився сильнішим. У другій партії італієць уже діяв упевненіше та довів матч до перемоги.

Для Сіннера цей титул став історичним, адже він уперше у кар’єрі виграв ґрунтовий турнір серії Masters 1000. Крім того, ця перемога стала для нього 22-ю поспіль на турнірах рівня Мастерс, що ще раз підкреслює його виняткову форму.

Також Яннік здобув уже 27-й титул у професійній кар’єрі. Завдяки успіху в Монте-Карло італійський тенісист повернеться на перше місце у світовому рейтингу ATP.

ATP 1000 Монте-Карло. Фінал

Карлос Алькарас – Яннік Сіннер 0:2 (6:7 (5:7), 3:6)

Раніше Сіннер переміг медведєва і став тріумфатором Masters в Індіан-Веллс.