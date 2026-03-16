Володимир Кириченко

Друга ракетка світу Яннік Сіннер став чемпіоном турніру ATP 1000 в Індіан-Веллс.

У фіналі 24-річний італієць з рахунком 7:6 (6), 7:6 (4) переміг нейтрального тенісиста з російським паспортом Данила Медведєва (№11 ATP).

Матч тривав 1 годину 58 хвилин. За цей час Сіннер зробив 10 подач навиліт і припустився двох подвійних помилок. Медведєв, у свою чергу, зробив сім ейсів і припустився двох подвійних помилок.

Рахунок особистих зустрічей 9:7 на користь Янніка.

Сіннер вперше в кар’єрі виграв турнір ATP 1000 в Індіан-Веллс. Для італійця це був 34-й фінал у кар’єрі, у нього 25 титулів.

Яннік став першим тенісистом, який виграв два турніри серії ATP Masters 1000 поспіль, не програвши жодного сету, з моменту запровадження цього формату в 1990 році.

