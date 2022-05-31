Оже-Альяссім за три з половиною години обіграв Чіліча в четвертому раунді Australian Open
Чіліч не помітив на корті другу ракетку світу мєдвєдєва і вийшов в чвертьфінал Roland Garros
Тепер на хорвата очікує ще одне цікаве протистояння<br>
07:25
Марін Чіліч / Фото - ATP23-тя ракетка світу, хорватський тенісист Марін Чіліч в 1/8 фіналу Roland Garros не залишив шансів росіянину даніілу мєдвєдєву, перегравши його з рахунком 2:6, 3:6, 2: 6.
Матч тривав 1 годину 46 хвилин. За цей час Чіліч реалізував п'ять з семи шансів на брейк. У свою чергу, другий номер рейтингу АТР мєдвєдєв записав в свій актив чотири ейса (проти п'яти у хорвата) і п'ять подвійних помилок (при їх відсутності у суперника).
Тепер рахунок в очних зустрічах тенісистів – 3:1 на користь мєдвєдєва.
У чвертьфіналі Roland Garros Чіліч зустрінеться з ще одним росіянином андрєєм рубльовим.
Раніше легендарний іспанець Рафаель Надаль обіграв Фелікса Оже-Альясіма (3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3) в 1/8 фіналу Roland Garros.