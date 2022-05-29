Надаль за чотири з половиною години переміг Оже-Альяссіма на шляху до чвертьфіналу Roland Garros

Путівку в півфінал Рафа розіграє з Джоковичем

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П’ята ракетка світового рейтингу Рафаель Надаль обіграв Фелікса Оже-Альяссіма (ATP, 9) 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 на шляху до чвертьфіналу Roland Garros.



За чотири з половиною години іспанець виконав 3 ейси, реалізував 6 брейк-поінтів з двадцяти двох та чотири рази помилився при подачі. Канадець сім разів подав навиліт, припустився чотирьох «подвійних» та зробив 4 брейки. Це була друга очна зустріч тенісистів – обидва рази перемагав Рафа.

Наступним суперником Надаля стане Новак Джокович.