Стаховський і Долгополов закликали донатити волонтерам на «Байрактар»
Долгополов: «Донецьк був хорошим містом, поки туди не прийшли російські свині»
Тенісист жорстко висловився у своїх соцмережах
Фото: БТУ
Екстринадцята ракетка світу Олександр Долгополов в своєму Twitter відповів підписнику щодо ситуації в Донецьку:
Донецьк був дуже хорошим містом. Поки російські свині не прийшли туди. А зараз теж бомблять його, аби мобілізувати нове м’ясо. Просто нагадую, що це українське місто.
Українська чемпіонка світу зізналася, що у відстороненні росіян допомогли німецькі спортсмени.
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