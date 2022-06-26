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Долгополов: «Донецьк був хорошим містом, поки туди не прийшли російські свині»

Тенісист жорстко висловився у своїх соцмережах
Теніс ATP
20:00
Долгополов: «Донецьк був хорошим містом, поки туди не прийшли російські свині»
Фото: БТУ

Екстринадцята ракетка світу Олександр Долгополов в своєму Twitter відповів підписнику щодо ситуації в Донецьку:

Донецьк був дуже хорошим містом. Поки російські свині не прийшли туди. А зараз теж бомблять його, аби мобілізувати нове м’ясо. Просто нагадую, що це українське місто.

Українська чемпіонка світу зізналася, що у відстороненні росіян допомогли німецькі спортсмени.

Олег Шумейко-молодший
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війна Олександр Долгополов

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