Домінік Тім: «Взагалі жодного разу не замислювався про завершення кар'єри»
Домінік Тім не зіграє на Wimbledon-2022. В основі мейджора його замінить Фелісіано Лопес
Титулований австрієць ніяк не може повернутися на корт
Домінік Тім / Фото - skysportsЕкс-третя ракетка світу, австрійський тенісист Домінік Тім не виступить на Wimbledon-2022.
У поточному сезоні австрієць програв всі сім матчів після повернення в Тур. До цього він не виступав з червня 2021 року через травму зап'ястя.
В основній сітці Тіма замінить іспанець Фелісіано Лопес. 40-річний тенісист проведе свій 81-й турнір Великого шолома. Тим самим він повторить рекорд Роджера Федерера за кількістю стартів в змаганнях цієї серії.
А тим часом легендарний іспанець Рафаель Надаль провів перше тренування на траві після травми стопи.
Коментарі 0