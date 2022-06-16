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Домінік Тім не зіграє на Wimbledon-2022. В основі мейджора його замінить Фелісіано Лопес

Титулований австрієць ніяк не може повернутися на корт
Теніс ATP
16 червня 22:53
Домінік Тім не зіграє на Wimbledon-2022. В основі мейджора його замінить Фелісіано Лопес
Домінік Тім / Фото - skysports
Екс-третя ракетка світу, австрійський тенісист Домінік Тім не виступить на Wimbledon-2022.

У поточному сезоні австрієць програв всі сім матчів після повернення в Тур. До цього він не виступав з червня 2021 року через травму зап'ястя.

В основній сітці Тіма замінить іспанець Фелісіано Лопес. 40-річний тенісист проведе свій 81-й турнір Великого шолома. Тим самим він повторить рекорд Роджера Федерера за кількістю стартів в змаганнях цієї серії.

А тим часом легендарний іспанець Рафаель Надаль провів перше тренування на траві після травми стопи.
Володимир Кириченко
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Теги

Домінік Тім Фелісіано Лопес Wimbledon

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