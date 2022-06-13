Надаль провів перше тренування на траві після травми стопи

Іспанець планує виступити на Wimbledon

Четверта ракетка світу Рафаель Надаль провів перше тренування на траві після травми стопи, повідомляє іспанське агентство EFE.

За інформацією видання, вранці 13 червня іспанець провів закрите тренування в заміському тенісному клубі в Санта Понса, який пізніше прийме турнір категорії ATP-250 на Мальорці.

Рафаель Надаль чотирнадцятий раз в кар'єрі виграв Roland Garros і планує виступити на Wimbledon.