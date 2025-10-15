Домінік Тім: «Тенісна кар’єра до 18 років коштує до мільйона євро»
Екстенісист розповів про витрати на старт кар’єри молодих гравців
близько 3 годин тому
Австрійський екстенісист Домінік Тім поділився оцінкою витрат на початок кар’єри молодого тенісиста. В інтерв’ю RMC Sport він зазначив, що теніс є надзвичайно дорогим видом спорту.
«Ми підтримуємо малозабезпечені родини, аби юні таланти мали шанс здійснити свою мрію. Однак теніс — дуже витратний спорт. Від 13 до 18 років, доки гравець не почне отримувати прибуток, потрібно щороку витрачати від 80 до 100 тисяч євро. Загалом це майже мільйон — сума, непідйомна для більшості. Навіть за наявності спонсорів чи інвесторів цей шлях залишається фінансово складним».
Тім навів приклад 17-річного гравця зі своєї академії, який грає на юніорському US Open.
«У 15-16 років ти подорожуєш 30-35 тижнів на рік, як професіонали, але без призових. Потрібна допомога».
31-річний Тім завершив кар’єру в 2024 році після 17 виграних турнірів ATP, зокрема US Open-2020. Наразі він керує академією.
