Джокович став третім гравцем в історії, який здобув 100 перемог на Wimbledon
Таким досягненням могли похвалитися лише легендарний швейцарець та Навратілова
близько 1 години тому
24-разовий чемпіон турнірів Великого шолома сербський тенісист Новак Джокович став третім гравцем, який здобув 100 перемог на Wimbledon.
Раніше таким досягненням могли похвалитися швейцарець Роджер Федерер та американка Мартіна Навратілова.
У третьому колі Wimbledon-2025 Джокович обіграв свого співвітчизника Міоміра Кецмановича (АТР, 49) з рахунком 6:3, 6:0, 6:4. У наступному колі серб зіграє з 11-ою ракеткою світу австралійцем Алексом де Мінором, який раніше був сильнішим за данця Августа Хольмгрена.
Чинним чемпіоном Wimbledon у чоловічому одиночному розряді є іспанський тенісист Карлос Алькарас.
Нагадаємо, Алькарас переграв Штруффа і вийшов до 1/8 фіналу Wimbledon-2025.