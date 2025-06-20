Дворазова чемпіонка Wimbledon Петра Квітова у своїх соцмережах анонсувала завершення кар’єри у 2025 році. Слова чешки наводить btu.org.ua:

Коли я росла у своєму рідному Фулнеку і вперше грала в теніс із батьком на місцевих кортах, я не могла уявити, що стану професійною тенісисткою, що зможу подорожувати світом і грати на найкрасивіших стадіонах планети. Але це стало реальністю – і навіть більше.

За 19 років у Турі я досягла неймовірних висот: два титули на Вімблдоні, шість трофеїв Кубка Біллі Джин Кінг у складі збірної Чехії, друге місце у світовому рейтингу і багато іншого. Я досягла більше, ніж могла собі уявити, і безмежно вдячна всьому, що дав мені теніс за ці роки. Цей спорт навчив мене багато чому – як на корті і в спортзалі, так і в житті. Без тенісу я б не стала тією, хто я є зараз. Він дав мені все – на корті та за його межами.

Як і на всіх етапах життя, настає момент, коли потрібно відкрити новий розділ - і для мене цей момент настав. Я хочу поділитися з вами новиною: сезон 2025 року стане для мене останнім у професійному турі.

Я з нетерпінням чекаю можливості знову відчути всю красу Вімблдону, зіграти на цьому турнірі ще раз – місці, яке зберігає найдорожчі спогади в моїй кар'єрі. Поки я не впевнена, як саме складеться американська хардова частина сезону, але я планую завершити активну кар'єру на US Open у Нью-Йорку цього літа.

Прийняти таке рішення ніколи не буває просто, але для мене це щасливий момент. Я піду зі спорту з широкою посмішкою на обличчі – з тією самою посмішкою, яку ви бачили в мене всі ці роки на корті та за його межами. Я безмежно вдячна за підтримку моєї сім'ї, моїх близьких друзів, команди і неймовірних уболівальників, які були зі мною по всьому світу всі ці роки.

Я не могла просити від життя більшого – теніс дав мені все, що у мене є сьогодні, і я завжди буду вдячна цьому прекрасному спорту, який я люблю.

З любов'ю,

Петра