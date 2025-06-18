Олег Шумейко

Даяна Ястремська (WTA, 46) у другому колі турніру серії WTA250 у британському Ноттінгемі обіграла Антонію Ружич (WTA, 98) 6:2, 2:6, 6:4.

За 2 години на корті українка 7 разів подала навиліт, реалізувала 5 брейк-поінтів з семи та тричі помилилася при подачі. Хорватка зробила 2 ейси, 4 брейки та 3 «подвійні». Це була друга зустріч тенісисток – на старті 2025 року Даяна перемогла у двох партіях.

Ястремська далі зустрінеться з переможницею протистояння Лейли Фернандес (WTA, 30) та Крістіни Букси (WTA, 107).

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева програла на старті змагань.