Надаль: «Я маю намір зіграти на Wimbledon»
«Дискримінація 1000 гравців». Капітан збірної України обурена жагою Турів підтримати росіян та білорусів
Wimbledon – єдиний Шолом без агресорів та рейтингових очок
16:50
Фото: btu.org.ua
Капітан жіночої збірної України Ольга Савчук
поділилася думками щодо позбавлення
Wimbledon рейтингових очок після відсторонення представників росії та білорусі:
Я знала, що вони обговорювали такий варіант, але я не вірила, що вони таки це зроблять. Коли я дізналася, що офіційно таке рішення було ухвалено, то я шалено засмутилася. Я як зараз пам'ятаю, що це було ввечері, я написала кільком нашим гравцям повідомлення. Ми всі обговорили, що це дуже сумне рішення. Я вважаю його неправильним.
Я не знаю, чи замислювалися про це або яка взагалі думка стоїть за цим, але вийшло так, що таким своїм рішенням, виходить, Тури підтримали російських та білоруських гравців. При цьому нічого не сказавши про українських гравців. Тобто тут справа вже в дискримінації ще 1000 гравців з інших країн, які грають на Wimbledon. Не знаю, про яку дискримінацію говорять вони, якщо своїм же рішенням вони дискримінували набагато більшу частину Тура, ніж кілька гравців (з РФ та Білорусі).
Савчук також розповіла, що у тенісній спільноті майже нікого не цікавить війна в Україні.
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