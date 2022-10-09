Джокович вийшов у фінал турніру в Астані на відмові Мєдвєдєва
Джоковіч обіграв Циципаса і завоював титул на турнірі в Астані
Для серба це четвертий трофей в сезоні
Зустріч тривала 1 годину 16 хвилин. Джоковіч один раз подав навиліт, не допустив жодної подвійної помилки і реалізував два брейк-пойнта з п'яти. На рахунку Циципаса один ейс, дві подвійні помилки і жодного заробленого брейк-пойнта.
Джоковіч взяв четвертий турнір в цьому сезоні. В цілому це 90-й титул в його кар'єрі.
Таким чином сербський тенісист кваліфікувався на підсумковий як чемпіон ТБШ. Завдяки перемозі в Астані гарантовано залишиться в топ-20 гонки після «Майстерса» в Парижі.
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