Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
22:00
live
Інформаційний марафон
00:50
Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

Джоковіч обіграв Циципаса і завоював титул на турнірі в Астані

Для серба це четвертий трофей в сезоні
Теніс ATP
09 жовтня 15:20
Джоковіч обіграв Циципаса і завоював титул на турнірі в Астані
Сьома ракетка світу Новак Джоковіч у фінальному матчі турніру в Астані (Казахстан) обіграв в двох сетах Стефаноса Циципаса (АТР № 6) - 6:3, 6:4.

Зустріч тривала 1 годину 16 хвилин. Джоковіч один раз подав навиліт, не допустив жодної подвійної помилки і реалізував два брейк-пойнта з п'яти. На рахунку Циципаса один ейс, дві подвійні помилки і жодного заробленого брейк-пойнта.

Джоковіч взяв четвертий турнір в цьому сезоні. В цілому це 90-й титул в його кар'єрі.

Таким чином сербський тенісист кваліфікувався на підсумковий як чемпіон ТБШ. Завдяки перемозі в Астані гарантовано залишиться в топ-20 гонки після «Майстерса» в Парижі.

Раніше Долгополов прокоментував вибух на керченському мосту
Денис Сєдашов
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Новак Джокович

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Джокович вийшов у фінал турніру в Астані на відмові Мєдвєдєва
Джокович вийшов у фінал турніру в Астані на відмові Мєдвєдєва
Теніс ATP
08 жовтня 18:27
Джокович: «Я хочу вигравати всюди, де б я не був. Я не програв жодного сету за весь тиждень»
Джокович: «Я хочу вигравати всюди, де б я не був. Я не програв жодного сету за весь тиждень»
Теніс ATP
03 жовтня 08:22
Джокович обіграв Чіліча та став чемпіоном турніру ATP 250 в Тель-Авіві
Джокович обіграв Чіліча та став чемпіоном турніру ATP 250 в Тель-Авіві
Теніс ATP
03 жовтня 07:44
Джоковіч зіграв в теніс на інвалідному візку
Джоковіч зіграв в теніс на інвалідному візку
Теніс ATP
02 жовтня 16:07
Джокович хоче виступити з Кіргіосом в парному розряді
Джокович хоче виступити з Кіргіосом в парному розряді
Теніс ATP
01 жовтня 17:42
Джоковіч – про те, як хоче завершити кар'єру: «Хочу, щоб всі мої головні суперники були в цей день зі мною»
Джоковіч – про те, як хоче завершити кар'єру: «Хочу, щоб всі мої головні суперники були в цей день зі мною»
Теніс ATP
30 вересня 16:36

Новини: Теніс

Перша ракетка світу програла у фіналі турніру в Остраві
Перша ракетка світу програла у фіналі турніру в Остраві
WTA
09 жовтня 19:36
«Я не хотіла думати про теніс». Андреєску – про завершення кар'єри
«Я не хотіла думати про теніс». Андреєску – про завершення кар'єри
WTA
09 жовтня 18:05
Джоковіч обіграв Циципаса і завоював титул на турнірі в Астані
Джоковіч обіграв Циципаса і завоював титул на турнірі в Астані
ATP
09 жовтня 15:20
Костюк показала красу української природи
Костюк показала красу української природи
WTA
09 жовтня 08:57
Швьонтек у півфіналі турніру в Чехії вибила рашистку алєксандрову
Швьонтек у півфіналі турніру в Чехії вибила рашистку алєксандрову
WTA
08 жовтня 21:34
Цуренко і Байндль завершили виступи на турнірі в Румунії
Цуренко і Байндль завершили виступи на турнірі в Румунії
WTA
08 жовтня 19:34
Надаль вперше став батьком
Надаль вперше став батьком
ATP
08 жовтня 18:47
Джокович вийшов у фінал турніру в Астані на відмові Мєдвєдєва
Джокович вийшов у фінал турніру в Астані на відмові Мєдвєдєва
ATP
08 жовтня 18:27
Долгополов – про вибух на керчинському мосту: «Доброго ранку!»
Долгополов – про вибух на керчинському мосту: «Доброго ранку!»
ATP
08 жовтня 09:46
Всі новини

Популярні новини

Поворознюк: «Пишаюся, що я сидів»
Поворознюк: «Пишаюся, що я сидів»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
06 жовтня 18:54
9
Джошуа вийде в ринг 17 грудня
Джошуа вийде в ринг 17 грудня
Бокс Професійний бокс
05 жовтня 07:20
1
Українець Безус, побувавши в нокдауні, все ж знищив свого суперника
Українець Безус, побувавши в нокдауні, все ж знищив свого суперника
Бокс Професійний бокс
09 жовтня 07:59
Голанд заробляє космічні гроші в «Ман Сіті» за тиждень. Все завдяки високій результативності
Голанд заробляє космічні гроші в «Ман Сіті» за тиждень. Все завдяки високій результативності
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
07 жовтня 10:58
1
Зламала систему. Нападаюча збірної росії продовжує тролити владу в соцмережах
Зламала систему. Нападаюча збірної росії продовжує тролити владу в соцмережах
Футбол
04 жовтня 12:17
Чімаєва не випускають з росії. У зірки UFC та друга кадирова в санкт-петербурзі вилучили паспорт
Чімаєва не випускають з росії. У зірки UFC та друга кадирова в санкт-петербурзі вилучили паспорт
ММА
04 жовтня 19:31
Всі новини