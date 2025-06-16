Олег Гончар

Сербський тенісист Новак Джокович з дружиною Єленою розглядає переїзд до Греції.

За даними Neos Cosmos, 13 червня вони зустрілися з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Афінах, щоб обговорити деталі переїзду.

Джокович шукає будинок у північних передмістях Афін, обираючи район залежно від англомовної школи для дітей — Стефана та Тари. Новак планує використовувати Афіни як базу між турнірами.

Переїзд відбудеться через програму «Золота віза», що надає вид на проживання за інвестиції від 500 тисяч євро. Журналіст Хосе Морон зазначає, що причиною може бути незгода Джоковича з системою освіти в Сербії. Зустріч із Міцотакісом у ресторані Колонакі також стосувалася можливої тенісної академії. Грецькі ЗМІ називають це великим здобутком для країни.