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Латвійський тенісний союз заборонив російським та білоруським тенісисткам брати участь в турнірі ITF в Лієпаї

Про причини недопуску можна лише здогадуватися
Теніс WTA
21:48
Латвійський тенісний союз заборонив російським та білоруським тенісисткам брати участь в турнірі ITF в Лієпаї
Тенісні корти в Лієпаї / Фото - Twitter
Латвійський тенісний союз відсторонив російських та білоруських тенісисток від участі на турнірі ITF в Лієпаї.

Скріншот листи, в якому повідомляється про недопущення росіян та білорусів до будь-яких професійних турнірів в Латвії, виклала в своєму Twitter 188-а ракетка світу Марина Мельникова.

Журналіст Яннік Шнайдер повідомив, що гравці також отримали листи від ITF з проханням знятися з турніру, який стартує 11 липня. Причини їх недопуску не пояснюються.

Напередодні українська тенісистка Ангеліна Калініна програла латвійці Олені Остапенко (6:3, 6:2) в чвертьфіналі турніру в Істборні (Великобританія).
Володимир Кириченко
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