Російська тенісистка відмовилася від рф заради Wimbledon
Латвійський тенісний союз заборонив російським та білоруським тенісисткам брати участь в турнірі ITF в Лієпаї
Про причини недопуску можна лише здогадуватися
Тенісні корти в Лієпаї / Фото - TwitterЛатвійський тенісний союз відсторонив російських та білоруських тенісисток від участі на турнірі ITF в Лієпаї.
Скріншот листи, в якому повідомляється про недопущення росіян та білорусів до будь-яких професійних турнірів в Латвії, виклала в своєму Twitter 188-а ракетка світу Марина Мельникова.
Журналіст Яннік Шнайдер повідомив, що гравці також отримали листи від ITF з проханням знятися з турніру, який стартує 11 липня. Причини їх недопуску не пояснюються.
Напередодні українська тенісистка Ангеліна Калініна програла латвійці Олені Остапенко (6:3, 6:2) в чвертьфіналі турніру в Істборні (Великобританія).