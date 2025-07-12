Джокович розповів, чи ще колись зіграє на Wimbledon
Семиразовий чемпіон сподівається ще раз повернутися на Центральний корт в Лондоні
близько 1 години тому
Сербський тенісист Новак Джокович (ATP 6) після поразки в півфіналі Wimbledon-2025 від Янніка Сіннера (ATP 1) розповів про свої плани.
Відповідаючи на запитання, чи сумно йому завершувати виступ на Центральному корті такою поразкою, 38-річний серб заявив, що не вважає цей матч останнім. Новак сподівається повернутися на Wimbledon щонайменше ще раз і зіграти на легендарному корті.
Джокович є семиразовим чемпіоном турніру в 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022 роках.
Фінал Wimbledon-2025 між Сіннером і Карлосом Алькарасом відбудеться 13 липня.
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