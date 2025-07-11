Джокович спрогнозував результат фіналу Сіннер — Алькарас на Wimbledon-2025
Новак очікує напружене протистояння
близько 1 години тому
Новак Джокович
24-разовий чемпіон турнірів Великого шолому Новак Джокович поділився думкою про фінал Wimbledon-2025 між першою ракеткою світу Янніком Сіннером та другою ракеткою Карлосом Алькарасом.
«Віддаю невелику перевагу Карлосу як фавориту, адже він виграв тут два титули і грає з великою впевненістю. Але перевага мінімальна, бо Яннік вражаюче б’є по м’ячу. Думаю, матч буде дуже напруженим, як у Парижі».
Чоловічий одиночний розряд Wimbledon 2025 триває з 30 червня по 13 липня. Чинний чемпіон — Алькарас торік переміг Джоковича у фіналі. Сіннер цього року виграв у Новака в півфіналі.
Нагадаємо, Сіннер повторив рекорд Надаля за перемогами над Джоковичем.