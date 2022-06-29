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Бокс. Чемпіонат світу. Белград

Джокович впевнено вийшов в третій раунд Wimbledon

Сербський тенісист в трьох сетах обіграв австралійця Танасі Коккінакіса
Теніс Grand Slam
19:40
Джокович впевнено вийшов в третій раунд Wimbledon

Третя ракетка світу Новак Джокович у другому раунді Wimbledon в трьох сетах впевнено обіграв Танасі Коккінакіса з рахунком 6:1, 6:4, 6:2.

Зустріч тривала 2 години 3 хвилини. Серб один раз подав навиліт, допустив три подвійні помилки і реалізував п'ять брейк-пойнтів з 13. На рахунку австралійця 11 ейсів, п'ять подвійних помилок і нереалізований єдиний зароблений брейк-пойнт.

Варто відзначити, що Джокович виграв на Wimbledon 23-й матч поспіль. Остання поразка Новак зазнав у 2017-м

Наступним суперником сербського тенісиста стане його співвітчизник Міомір Кецмановіч, а на старті Grand Slam шестиразовий чемпіон обіграв Сун-Ву Квон.

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Новак Джокович Wimbledon

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