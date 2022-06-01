Джокович: «Вже не перший раз таке, що Надаль травмований, а вже через кілька днів готовий на 100 %»
Джокович втратить перший рядок рейтингу АТР за підсумками Roland Garros
Лідером чоловічого Тура може стати чемпіон Ігор в Токіо-2020
11:55
Новак Джокович / Фото - tennishead.netСербський тенісист Новак Джокович покине лідируючу позицію рейтингу ATP за підсумками Roland Garros.
Це станеться, якщо німець Олександр Звєрєв виграє титул Відкритого чемпіонату Франції. Тоді він обійде і Джоковича, і другу ракетку світу росіянина данііла мєдвєдєва. У півфіналі French Open чемпіон Токіо-2020 зустрінеться з іспанцем Рафаелем Надалем.
Якщо ж Звєрєв не візьме титул, то 13 червня першої ракеткою світу стане Мєдвєдєв, оскільки відбудеться списання очок за торішній турнір.
Нагадаємо, в чвертьфіналі Roland Garros Джокович програв Надалю з рахунком 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (7).
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