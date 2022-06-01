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Джокович втратить перший рядок рейтингу АТР за підсумками Roland Garros

Лідером чоловічого Тура може стати чемпіон Ігор в Токіо-2020
Теніс Grand Slam
11:55
Джокович втратить перший рядок рейтингу АТР за підсумками Roland Garros
Новак Джокович / Фото - tennishead.net
Сербський тенісист Новак Джокович покине лідируючу позицію рейтингу ATP за підсумками Roland Garros.

Це станеться, якщо німець Олександр Звєрєв виграє титул Відкритого чемпіонату Франції. Тоді він обійде і Джоковича, і другу ракетку світу росіянина данііла мєдвєдєва. У півфіналі French Open чемпіон Токіо-2020 зустрінеться з іспанцем Рафаелем Надалем.

Якщо ж Звєрєв не візьме титул, то 13 червня першої ракеткою світу стане Мєдвєдєв, оскільки відбудеться списання очок за торішній турнір.

Нагадаємо, в чвертьфіналі Roland Garros Джокович програв Надалю з рахунком 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (7).
Володимир Кириченко
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Теги

Новак Джокович Roland Garros Олександр Звєрєв Данило Медведєв Рафаель Надаль

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