25-а перемога поспіль на британському мейджорі. Джокович не без проблем вийшов в чвертьфінал Wimbledon
Джокович виграв 26-й матч поспіль на Wimbledon, ставши півфіналістом мейджора
Легендарний серб в п'яти сетах обіграв 20-річного італійця Сіннера
20:21
Новак Джокович / Фото - inews.co.ukЕкс-перша ракетка світу, сербський тенісист Новак Джокович вийшов в півфінал Wimbledon-2022.
У чвертьфінальному матчі Джокович в божевільному матчі взяв верх над італійцем Янніком Сіннером з рахунком 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.
Зустріч тривала 3 години 35 хвилин. За цей час Джокович вісім разів подав навиліт, допустив п'ять подвійних помилок і реалізував 6 з 15 брейк-пойнтів. Сіннер оформив вісім ейсів, сім разів помилився на подачі і реалізував чотири брейк-пойнта.
Відзначимо, що Джокович сьомий раз за кар'єру пішов з 0:2 по сетах і виграв 26-й матч поспіль на британському мейджорі. В 1/2 фіналу він зіграє з британцем Кемероном Норрі або бельгійцем Давідом Гоффеном.
Раніше украинская тенісистка Людмила Кіченок і латвійка Олена Остапенко вийшли в парний півфінал Wimbledon-2022.
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