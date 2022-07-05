Джокович виграв 26-й матч поспіль на Wimbledon, ставши півфіналістом мейджора

Легендарний серб в п'яти сетах обіграв 20-річного італійця Сіннера

Новак Джокович / Фото - inews.co.uk

краинская тенісистка

і латвійка

Екс-перша ракетка світу, сербський тенісиствийшов в півфінал Wimbledon-2022.У чвертьфінальному матчі Джокович в божевільному матчі взяв верх над італійцемз рахунком 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.Зустріч тривала 3 години 35 хвилин. За цей час Джокович вісім разів подав навиліт, допустив п'ять подвійних помилок і реалізував 6 з 15 брейк-пойнтів. Сіннер оформив вісім ейсів, сім разів помилився на подачі і реалізував чотири брейк-пойнта.Відзначимо, що Джокович сьомий раз за кар'єру пішов з 0:2 по сетах і виграв 26-й матч поспіль на британському мейджорі. В 1/2 фіналу він зіграє з британцемабо бельгійцемРаніше у