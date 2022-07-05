Перша українка за 16 років. Людмила Кіченок та Остапенко вийшли в чвертьфінал Wimbledon
Людмила Кіченок та Остапенко вийшли в другий поспіль півфінал на Шоломі. Українка продовжує переписувати історію
Україно-латвійський дует в трьох сетах обіграв своїх суперниць в 1/4-й Wimbledon
18:46
Людмила Кіченок та Олена Остапенко / Фото - FacebookУкраїнська тенісистка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко провели чвертьфінальний матч на парному Wimbledon-2022.
Кіченок та Остапенко обіграли японку Суко Аояму і Чжань Хаоцин з Китайського Тайбея з рахунком 4:6, 6:1, 7:6.
Матч тривав 2 години 4 хвилини. За цей час україно-латвійський дует 4 рази подав навиліт, допустив 3 подвійні помилки і реалізував 5 з 7 брейкпойнтів.
За вихід у фінал Кіченок та Остапенко зіграють проти других сіяних британського мейджора чеського дуету в обличчі Катерини Синякової та Барбори Крейчікової.
Для них це буде другий поспіль півфінал на Шоломі. Нагадаємо, Людмила і Олена дійшли до 1/2-ї на Roland Garros.
Останній раз представниці України грали в півфіналі парного розряду британського мейджора в 2006 році. Тоді на цій стадії зіграли Юліана Федак і Тетяна Перебійніс. Тоді ж українки в останній раз були представлені в чвертьфіналі даного Шолома.
Раніше стала відома перша півфіналістка британського Шолома в жіночому одиночному розряді.
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