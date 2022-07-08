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Джокович вийшов в рекордний в історії фінал Grand Slam і йде за четвертим поспіль Wimbledon

Серб обіграв улюбленця домашньої публіки
Теніс Grand Slam
20:18
Джокович вийшов в рекордний в історії фінал Grand Slam і йде за четвертим поспіль Wimbledon

Колишня перша ракетка світу Новак Джокович вийшов в свій 32-й в кар’єрі фінал турніру Grand Slam і ввосьме зіграє за трофей Wimbledon.

Серб у півфіналі зустрічався з дебютантом цієї стадії домашнім улюбленцем британцем Камероном Норрі. Рахунок матчу – 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Матч продовжувався 2 години і 37 хвилин. За цей час Джокович 13 разів подав навиліт, припустився 1 «подвійної» та виграв 5 геймів на прийомі. В свою чергу, Норрі зробив 7 ейсів, 3 подвійні помилки і реалізував 3 брейк-поінти.

Таким чином, Джокович йде за своїм сьомим загалом і четвертим поспіль трофеєм Wimbledon. У фіналі він зіграє проти Ніка Кіргіоса, який на відмові пройшов Рафаеля Надаля. Австралієць виграв обидва матчі у Новака, але вони відбулися аж в 2017 році і на харді.

Сергій Лук'яненко
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Новак Джокович Wimbledon

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