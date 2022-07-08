Надаль: «Я думаю, що просто немає сенсу продовжувати. Дуже сумно це казати»

22-разовий переможець турнірів Grand Slam Рафаель Надаль через травму м’язів живота був змушений знятися з Wimbledon. Іспанець з сумом пояснив своє рішення:

Хоч я й багато разів у своїй кар'єрі продовжував грати, незважаючи на обставини, зараз для мене зрозуміло, що травма буде тільки гіршою і гіршою. Це все, що я можу поки що сказати. Дуже сумно це казати.

Я так вирішив, бо я думаю, що не зможу за таких умов виграти два матчі. Я не можу подавати. Я не можу робити звичний рух на подачі. І, з поваги до себе, теж я не хочу виходити і не створювати достатньої конкуренції, не грати на тому рівні, на якому потрібно, щоб досягти своєї мети, та ще й з великою ймовірністю тільки все ускладнити.

Для мене щастя важливіше за будь-який титул, хоч усі розуміють, скільки сил я тут витратив. Але я не можу ризикувати одним матчем, щоб потім провести поза туром 2-3 місяці. Це моє рішення, і мені з ним жити. Нічого більше я не можу сказати. Мені дуже сумно, дуже важке рішення.

Проблеми з м'язами живота у мене були й до цього десь тиждень, але в матчі з Фріцом був найгірший день. Протягом тижня я проходив перевірки, щоб зрозуміти, як справи. Розрив збільшився, ось у чому річ. Це не те саме, що моя травма стопи. Тоді я знав, що проблеми є, але вони не стануть ще більшими. Тут було очевидно, що ця травма лише посилюватиметься. Думаю, що потрібно 3-4 тижні, що все прийшло в норму. Сподіваюся, що зможу зберегти нормальний графік виступів. У мене є плани щодо подальших турнірів, я сподіваюся, що зможу втілити їх у життя».