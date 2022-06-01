Джокович: «Вже не перший раз таке, що Надаль травмований, а вже через кілька днів готовий на 100 %»
Перша ракетка світу Новак Джокович прокоментував поразку від п'ятого номера світового рейтингу Рафаеля Надаля в чвертьфіналі Roland Garros.
Серба цитує ресурс asaptext.com:
«Вітаю Надаля. У важливі моменти він був краще. Дуже добре почав. А я не так здорово - програвав 2: 6, 0: 3 з подвійним брейком. Відіграючись у другому сеті, я набирав хід, зумів взяти партію. І після цього подумав: «Ну все, я в грі».
Але тут він провів ще два-три приголомшливих гейми на початку третього сету. Йому взагалі вдавалося виводити свій теніс на новий рівень - особливо на початку кожної партії, крім четвертої.
У мене були шанси. Були шанси в четвертому сеті. Я подавав на сет, мав пару сетболов. Один-два удари, і все могло бути інакше. Міг перевести матч в п'ятий сет. А там вже хто знає.
Але, повторюся, він показав, чому він великий чемпіон. Він чіплявся, був психологічно міцний і дуже якісно закінчив матч. Вітаю його і його команду. Він безсумнівно заслужив перемогу.
Вже не перший раз таке, що він травмований і насилу ходить, а вже через кілька днів готовий на 100 %. По ходу кар'єри він робив це багато разів. Так що я не здивований».
У півфіналі Roland Garros Рафаель Надаль зіграє з Олександром Звєрєвим.
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