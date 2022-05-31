Звєрєв зупинив Алькараса в чвертьфіналі Roland Garros

Перервана 14-матчева переможна серія іспанця

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Третя ракетка світу Алєксандр Звєрєв вийшов в півфінал Roland Garros, здолавши Карлоса Алькараса (ATP, 6) 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (7).



За майже три з половиною години німець виконав 7 ейсів, 6 разів помилився при подачі та реалізував 3 брейк-поінти з восьми. Іспанець двічі подав навиліт, виграв 2 гейми на подачі суперника та припустився трьох «подвійних». Це була четверта зустріч тенісистів – Алькарас перемагав лише раз.

Нагадаємо, що в наступному матчі зійдуться Новак Джокович та Рафаель Надаль.