Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:00
live
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Чоловіки. 73кг. Пряма трансляція

Звєрєв зупинив Алькараса в чвертьфіналі Roland Garros

Перервана 14-матчева переможна серія іспанця
Теніс Grand Slam
21:33
Звєрєв зупинив Алькараса в чвертьфіналі Roland Garros
Фото: Getty Images

Третя ракетка світу Алєксандр Звєрєв вийшов в півфінал Roland Garros, здолавши Карлоса Алькараса (ATP, 6) 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (7).

За майже три з половиною години німець виконав 7 ейсів, 6 разів помилився при подачі та реалізував 3 брейк-поінти з восьми. Іспанець двічі подав навиліт, виграв 2 гейми на подачі суперника та припустився трьох «подвійних». Це була четверта зустріч тенісистів – Алькарас перемагав лише раз.

Нагадаємо, що в наступному матчі зійдуться Новак Джокович та Рафаель Надаль.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Карлос Алькарас Олександр Звєрєв

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

19-річний Алькарас продовжує впевнений похід за дебютним титулом Roland Garros
19-річний Алькарас продовжує впевнений похід за дебютним титулом Roland Garros
Теніс Grand Slam
28 травня 08:53
Звєрєв вийшов в третє коло Roland Garros
Звєрєв вийшов в третє коло Roland Garros
Теніс Grand Slam
25 травня 20:30
Звірівши: «Сподіваюся, Надаль приїде здоровим на Roland Garros»
Звірівши: «Сподіваюся, Надаль приїде здоровим на Roland Garros»
Теніс Grand Slam
14 травня 22:40
Циципас: «Звіривши нічого не віддавав просто так, змушував працювати в кожному розіграші»
Циципас: «Звіривши нічого не віддавав просто так, змушував працювати в кожному розіграші»
Теніс ATP
14 травня 21:30
Циципас вийшов у фінал турніру серії Masters в Римі
Циципас вийшов у фінал турніру серії Masters в Римі
Теніс ATP
14 травня 19:20
Алькарас після магії в Мадриді піднявся в топ-6, Сачко - кращий серед українців
Алькарас після магії в Мадриді піднявся в топ-6, Сачко - кращий серед українців
Теніс ATP
09 травня 18:39

Новини: Теніс

Звєрєв зупинив Алькараса в чвертьфіналі Roland Garros
Звєрєв зупинив Алькараса в чвертьфіналі Roland Garros
Grand Slam
21:33
Людмила Кіченок на Roland Garros вперше в кар’єрі вийшла в півфінал турніру Великого Шолому
Людмила Кіченок на Roland Garros вперше в кар’єрі вийшла в півфінал турніру Великого Шолому
Grand Slam
19:20
Костюк не зуміла вийти в півфінал парного Roland Garros
Костюк не зуміла вийти в півфінал парного Roland Garros
Grand Slam
17:09
Циципас: «Я планую зіграти до Wimbledon якомога більше турнірів на траві»
Циципас: «Я планую зіграти до Wimbledon якомога більше турнірів на траві»
Grand Slam
15:00
Швентек: «Мені дуже подобається, коли питають, у скільки я хочу грати, і дійсно прислухаються»
Швентек: «Мені дуже подобається, коли питають, у скільки я хочу грати, і дійсно прислухаються»
WTA
12:45
«Не вірю, що хоч хтось із російських тенісистів підтримує те, що відбувається в Україні». Маррей, напевно, осліп
«Не вірю, що хоч хтось із російських тенісистів підтримує те, що відбувається в Україні». Маррей, напевно, осліп
Grand Slam
11:28
Людмила Кіченок і Марта Костюк сьогодні зіграють в чвертьфіналі парного турніру Roland Garros
Людмила Кіченок і Марта Костюк сьогодні зіграють в чвертьфіналі парного турніру Roland Garros
Grand Slam
10:55
Чіліч – про перемогу над мєдвєдєвим на Roland Garros: «Просто неймовірний матч. Один з кращих в моїй кар'єрі»
Чіліч – про перемогу над мєдвєдєвим на Roland Garros: «Просто неймовірний матч. Один з кращих в моїй кар'єрі»
Grand Slam
09:25
Чіліч не помітив на корті другу ракетку світу мєдвєдєва і вийшов в чвертьфінал Roland Garros
Чіліч не помітив на корті другу ракетку світу мєдвєдєва і вийшов в чвертьфінал Roland Garros
Grand Slam
07:25
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Бокс Професійний бокс
27 травня 10:41
Всі новини