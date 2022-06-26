Джокович: «Я навчився ефективніше діяти на трав'яному покритті перед Wimbledon»

Третя ракетка світу Новак Джокович в інтерв'ю прес-служби ATP розповів про адаптацію до трав'яних кортам.

За роки кар'єри я навчився ефективніше діяти на цьому покритті. А спочатку я довго мучився з рухом, ковзанням і т.п. Таким гравцям, як я, найважливіше звикнути до ковзання. На траві це не завжди можливо. Ковзати можна, але не так часто і не так вільно, як на грунті.

Відскік тут дуже швидкий і низький на відміну від грунту, де відскік високий».