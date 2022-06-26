Джокович – про дискваліфікацію росіян: «У 90-х сербам не дозволяли виступати у всіх видах спорту»
Джокович: «Я навчився ефективніше діяти на трав'яному покритті перед Wimbledon»
Сербський тенісист розповів про адаптацію до трав'яних кортам
21:40
Третя ракетка світу Новак Джокович в інтерв'ю прес-служби ATP розповів про адаптацію до трав'яних кортам.
«Я не грав на підготовчих турнірах, але в минулому у мене були успіхи на Wimbledon без офіційних матчів і турнірів. За роки виступів я навчився швидко адаптуватися до трав'яних кортам, тому немає причин сумніватися, що я зможу зробити це знову.
За роки кар'єри я навчився ефективніше діяти на цьому покритті. А спочатку я довго мучився з рухом, ковзанням і т.п. Таким гравцям, як я, найважливіше звикнути до ковзання. На траві це не завжди можливо. Ковзати можна, але не так часто і не так вільно, як на грунті.
Відскік тут дуже швидкий і низький на відміну від грунту, де відскік високий».
Новак Джокович пояснив, чому виступає проти відсторонення росіян і білорусів від Wimbledon.
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