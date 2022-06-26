Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
23:30
Хокей. Ліга чемпіонів. Чвертьфінал. Лександ - Фрелунда

Джокович: «Я навчився ефективніше діяти на трав'яному покритті перед Wimbledon»

Сербський тенісист розповів про адаптацію до трав'яних кортам
Теніс Grand Slam
21:40
Джокович: «Я навчився ефективніше діяти на трав'яному покритті перед Wimbledon»

Третя ракетка світу Новак Джокович в інтерв'ю прес-служби ATP розповів про адаптацію до трав'яних кортам.

«Я не грав на підготовчих турнірах, але в минулому у мене були успіхи на Wimbledon без офіційних матчів і турнірів. За роки виступів я навчився швидко адаптуватися до трав'яних кортам, тому немає причин сумніватися, що я зможу зробити це знову.

За роки кар'єри я навчився ефективніше діяти на цьому покритті. А спочатку я довго мучився з рухом, ковзанням і т.п. Таким гравцям, як я, найважливіше звикнути до ковзання. На траві це не завжди можливо. Ковзати можна, але не так часто і не так вільно, як на грунті.

Відскік тут дуже швидкий і низький на відміну від грунту, де відскік високий».

Новак Джокович пояснив, чому виступає проти відсторонення росіян і білорусів від Wimbledon.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Новак Джокович Wimbledon

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Wimbledon пожертвував 250 000 фунтів українським біженцям
Wimbledon пожертвував 250 000 фунтів українським біженцям
Теніс Grand Slam
20:20
Серена Вільямс – про цілі на Wimbledon: «Хлопці, ви знаєте відповідь на це питання»
Серена Вільямс – про цілі на Wimbledon: «Хлопці, ви знаєте відповідь на це питання»
Теніс Grand Slam
25 червня 22:40
Джокович – про дискваліфікацію росіян: «У 90-х сербам не дозволяли виступати у всіх видах спорту»
Джокович – про дискваліфікацію росіян: «У 90-х сербам не дозволяли виступати у всіх видах спорту»
Теніс Grand Slam
25 червня 21:04
Швентек: «Я впевнена, що Серена Вільямс буде в хорошій формі»
Швентек: «Я впевнена, що Серена Вільямс буде в хорошій формі»
Теніс Grand Slam
25 червня 20:45
Медісон Кіз: «Я змушена знятися з Wimbledon через травму»
Медісон Кіз: «Я змушена знятися з Wimbledon через травму»
Теніс Grand Slam
25 червня 16:50
Організатори Wimbledon повідомили, що недопуск росіян і білорусів буде діяти лише на турнірі 2022 року
Організатори Wimbledon повідомили, що недопуск росіян і білорусів буде діяти лише на турнірі 2022 року
Теніс Grand Slam
25 червня 12:19

Новини: Теніс

Джокович: «Я навчився ефективніше діяти на трав'яному покритті перед Wimbledon»
Джокович: «Я навчився ефективніше діяти на трав'яному покритті перед Wimbledon»
Grand Slam
21:40
Wimbledon пожертвував 250 000 фунтів українським біженцям
Wimbledon пожертвував 250 000 фунтів українським біженцям
Grand Slam
20:20
Долгополов: «Донецьк був хорошим містом, поки туди не прийшли російські свині»
Долгополов: «Донецьк був хорошим містом, поки туди не прийшли російські свині»
ATP
20:00
Кіріос: «Усувати російських гравців від Wimbledon не було гарною ідеєю»
Кіріос: «Усувати російських гравців від Wimbledon не було гарною ідеєю»
Grand Slam
19:20
Світоліна: «Президент Зеленський вселив мені надію: ми зможемо перемогти в цій війні»
Світоліна: «Президент Зеленський вселив мені надію: ми зможемо перемогти в цій війні»
WTA
14:58
Маррей про рішення жертвувати призові українцям: «Це дає мені додаткову мотивацію»
Маррей про рішення жертвувати призові українцям: «Це дає мені додаткову мотивацію»
ATP
09:58
Серена Вільямс – про цілі на Wimbledon: «Хлопці, ви знаєте відповідь на це питання»
Серена Вільямс – про цілі на Wimbledon: «Хлопці, ви знаєте відповідь на це питання»
Grand Slam
25 червня 22:40
Джокович – про дискваліфікацію росіян: «У 90-х сербам не дозволяли виступати у всіх видах спорту»
Джокович – про дискваліфікацію росіян: «У 90-х сербам не дозволяли виступати у всіх видах спорту»
Grand Slam
25 червня 21:04
Швентек: «Я впевнена, що Серена Вільямс буде в хорошій формі»
Швентек: «Я впевнена, що Серена Вільямс буде в хорошій формі»
Grand Slam
25 червня 20:45
Всі новини

Популярні новини

«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
07:46
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Артистичне плавання
20 червня 19:04
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки
Бокс Професійний бокс
19 червня 07:37
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Бокс Професійний бокс
21 червня 16:20
3
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Карате
20 червня 19:59
Всі новини