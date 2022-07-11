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Джокович: «Я не поспішаю закінчувати кар'єру через рік, через два чи колись там ще»

Чемпіон Wimbledon знаходиться в одному Grand Slam від рекорду
Теніс Grand Slam
09:43
Джокович: «Я не поспішаю закінчувати кар'єру через рік, через два чи колись там ще»

Колишня перша ракетка світу Новак Джокович виграв Wimbledon і зізнався, що не збирається завершувати кар’єру:

З огляду на всю історію, яка сталася з вами в Австралії, ви тепер ще більш мотивовані залишатися у грі, доки не оформите рекорд за кількістю мейджорів?

Звичайно, цього року все було не так, як завжди. Все почалося так, як почалося, це точно вплинуло на мене та мої перші місяці сезону. Я загалом почувався не дуже. Психологічно я не був у найкращому стані. Я хотів грати, але коли повернувся на корти в Дубаї, то відчув дуже багато тиску та емоцій. Я був сам не свій на корті.

Я тоді зрозумів, що знадобиться якийсь час, що мені потрібно виявити терпіння, що рано чи пізно я знову буду в оптимальному стані. Wimbledon завжди історично проходив у якийсь важливий час у моєму житті та кар'єрі. Це не випадковість, що це місце відіграє таку особливу роль для мене. Це полегшення, звичайно, це ще цінніша перемога, ще більше емоцій.

Я не поспішаю закінчувати кар'єру через рік, через два чи колись там ще. Я не думаю про це. Я просто хочу, щоб моє тіло було здоровим, бо це очевидна потреба. Звичайно, я хочу, щоб голова була твереза і я був мотивований змагатися з молодими суперниками.

Відразу ж на корті Джокович дав надзвичайно тепле інтерв’ю і запевнив, що Нік Кіргіос ще зіграє у фіналі мейджора.

Сергій Лук'яненко
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