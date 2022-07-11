Джокович: «Я не поспішаю закінчувати кар'єру через рік, через два чи колись там ще»

Колишня перша ракетка світу Новак Джокович виграв Wimbledon і зізнався, що не збирається завершувати кар’єру:

З огляду на всю історію, яка сталася з вами в Австралії, ви тепер ще більш мотивовані залишатися у грі, доки не оформите рекорд за кількістю мейджорів?

Я тоді зрозумів, що знадобиться якийсь час, що мені потрібно виявити терпіння, що рано чи пізно я знову буду в оптимальному стані. Wimbledon завжди історично проходив у якийсь важливий час у моєму житті та кар'єрі. Це не випадковість, що це місце відіграє таку особливу роль для мене. Це полегшення, звичайно, це ще цінніша перемога, ще більше емоцій.

Я не поспішаю закінчувати кар'єру через рік, через два чи колись там ще. Я не думаю про це. Я просто хочу, щоб моє тіло було здоровим, бо це очевидна потреба. Звичайно, я хочу, щоб голова була твереза і я був мотивований змагатися з молодими суперниками.