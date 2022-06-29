Джокович: «Я задоволений тим, наскільки додав за останні два дні»

Третя ракетка світу Новак Джокович прокоментував вихід в третє коло Wimbledon.

Серба цитує портал tennismajors.com:

Подавати було непросто, на корті було вітряно, але я все одно показав якісний виступ.

Повинен сказати, що я задоволений тим, наскільки додав за останні два дні. Сподіваюся, я зможу втриматися на цій траєкторії.

Коли ти починаєш грати в теніс, то не думаєш про цифри. У 99% дітей, що беруть в руки ракетку, є мрії і любов до гри – це найважливіше, це рушійна сила. Коли щось йде не так, як тобі хотілося б, ти звертаєшся до цього внутрішнього дитині».