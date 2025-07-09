Денис Сєдашов

24-разовий чемпіон турнірів Grand Slam Новак Джокович (6 АТР) пробився до півфіналу Wimbledon-2025.

У чвертьфінальному матчі сербський тенісист здолав італійця Флавіо Коболлі (24 ATP) з рахунком 6:7(6:8), 6:2, 7:5, 6:4.

Поєдинок між Новаком Джоковичем та Флавіо Коболлі тривав 3 години 10 хвилин. За цей час сербський тенісист виконав 13 ейсів, допустив 2 подвійні помилки та реалізував 6 із 12 брейк-пойнтів.

Італієць Коболлі також зробив 13 подач навиліт, але припустився 4 подвійних помилок і зумів реалізувати 2 з 2 шансів на брейк.

У півфіналі Джокович зустрінеться з першою ракеткою світу Янніком Сіннером, який впевнено переграв Бена Шелтона.