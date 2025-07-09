Сіннер вийшов у півфінал Wimbledon-2025
Італієць здобув перемогу у трьох сетах
21 хвилину тому
Фото: Getty Images
Перша ракетка світу Яннік Сіннер вийшов до півфіналу Wimbledon-2025, обігравши у чвертьфіналі американця Бена Шелтона (ATP 10) з рахунком 7:6(7:2), 6:4, 6:4.
Поєдинок тривав 2 години 21 хвилину. Сіннер записав на свій рахунок сім ейсів, допустив одну подвійну помилку та реалізував 2 з 5 брейк-пойнтів. Його суперник подав 14 ейсів, але припустився шести подвійних помилок і не зміг використати жоден зі своїх двох шансів на брейк.
У півфіналі італієць Сіннер зустрінеться з переможцем пари Новак Джокович – Флавіо Коболлі.
Wimbledon-2025. Cтали відомі пари жіночого півфіналу.
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