Енді Маррей назвав найемоційніший момент у кар’єрі
Британець згадав фінал Wimbledon-2012
39 хвилин тому
Дворазовий олімпійський чемпіон і колишній перший номер світового рейтингу Енді Маррей поділився спогадами про один із найемоційніших моментів у своїй кар’єрі. У розмові з GQ британець зізнався, що глибше за перемоги йому запам’ятались саме поразки.
У моїй пам’яті найбільше закарбувалися саме поразки. Після фіналу Wimbledon у 2012 році я був неймовірно засмучений — цей момент запам’ятався мені куди сильніше, ніж перемога через рік. У 2013-му я відчув лише полегшення, без радості. І тепер жалкую не про сам результат, а про те, що не зміг по-справжньому насолодитися тією миттю, не провів час із близькими. Тоді мене постійно кудись тягнули, і зараз шкодую, що розпорядився тими днями інакше.
Нагадаємо, у фіналі Wimbledon-2012 Маррей поступився Роджеру Федереру з рахунком 6:4, 5:7, 3:6, 4:6.
Маррей розповів, чи сумує за тенісом.