Маррей розповів, чи сумує за тенісом
Британець вырить, що настольгія ще прийде
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Дворазовий олімпійський чемпіон та колишня перша ракетка світу Енді Маррей розповів, чи сумує він за тенісом. Слова наводить GQ.
Декілька тижнів тому я брав участь у заході, де показали підбірку моментів з моєї кар'єри. Все це, чесно кажучи, здається дуже далеким, навіть минуле літо — Олімпіада і Вімблдон з братом. Я особливо не сумую за тенісом, але цікаво, чи зміниться це. Оскільки я обожнював цей час року — Вімблдон, Queen's Club... Якщо я й почну сумувати, то, ймовірно, саме зараз.
Енді Маррей завершив кар'єру в серпні 2024 року, після Олімпійських ігор у Парижі.
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