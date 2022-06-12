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Федерер розповів, чи планує грати в 2023 році

Легендарний швейцарець зазначив, що йому важливо знову набрати форму
Теніс ATP
13:30
Федерер розповів, чи планує грати в 2023 році

легендарний швейцарець Роджер Федерер розповів, чи планує грати в 2023 році.

Федерера цитує tennismajors.com:

«Так, безумовно. Як і де, я поки не знаю. Але це безперечно сидить в моїй голові.

В цьому році я не планував нічого, крім Кубка Лейвера і Базеля. Після Базеля сезон все одно завершиться.

Для мене важливо знову набрати форму, щоб мати можливість повноцінно тренуватися. Після цього можна вибирати, скільки турнірів грати, які турніри грати. Кубок Лейвера - гарний початок, там я не повинен грати п'ять матчів за шість днів.

У Базелі я повинен буду мати можливість це зробити. До цього мені потрібно готуватися на тренуваннях. Мені самому цікаво, що буде далі. Але я сповнений надій, я виконав великий шлях. Я не дуже далекий від потрібної форми. Найближчі три-чотири місяці будуть неймовірно важливі ».

Роджер Федерер прокоментував чотирнадцяту перемогу Рафаеля Надаля на Roland Garros.

Рене Тер Велде
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