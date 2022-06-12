легендарний швейцарець Роджер Федерер розповів, чи планує грати в 2023 році.

Федерера цитує tennismajors.com:

В цьому році я не планував нічого, крім Кубка Лейвера і Базеля. Після Базеля сезон все одно завершиться.

Для мене важливо знову набрати форму, щоб мати можливість повноцінно тренуватися. Після цього можна вибирати, скільки турнірів грати, які турніри грати. Кубок Лейвера - гарний початок, там я не повинен грати п'ять матчів за шість днів.

У Базелі я повинен буду мати можливість це зробити. До цього мені потрібно готуватися на тренуваннях. Мені самому цікаво, що буде далі. Але я сповнений надій, я виконав великий шлях. Я не дуже далекий від потрібної форми. Найближчі три-чотири місяці будуть неймовірно важливі ».