Маррей: «Не знаю, як у Федерера справи, але вірю, що він повернеться»
Федерер: «Рафа виграв 14 Roland Garros. Це гігантське досягнення »
Легендарний швейцарець прокоментував чотирнадцяту перемогу іспанця на French Open
11:00
Легендарний швейцарець Роджер Федерер прокоментував чотирнадцяту перемогу іспанця Рафаеля Надаля на Roland Garros.
Федерера цитує tennismajors.com:
«Я не дивився фінал, але бачив шматочок чвертьфіналу перед сном. В цілому Рафа домігся просто неймовірних досягнень. Рекорд Піта Сампрас, який я побив, становив 14 Grand Slam. Тепер Рафа виграв 14 тільки на Roland Garros. Це неймовірно. Я за нього дуже радий.
Уже після 10-11 титулу я думав, що це неможливо. А він все піднімає планку. Це гігантське досягнення».
Рафаель Надаль чотирнадцятий раз в кар'єрі виграв Roland Garros і планує виступити на Wimbledon.
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