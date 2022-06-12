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Федерер: «Рафа виграв 14 Roland Garros. Це гігантське досягнення »

Легендарний швейцарець прокоментував чотирнадцяту перемогу іспанця на French Open
Теніс Grand Slam
11:00
Федерер: «Рафа виграв 14 Roland Garros. Це гігантське досягнення »

Легендарний швейцарець Роджер Федерер прокоментував чотирнадцяту перемогу іспанця Рафаеля Надаля на Roland Garros.

Федерера цитує tennismajors.com:

«Я не дивився фінал, але бачив шматочок чвертьфіналу перед сном. В цілому Рафа домігся просто неймовірних досягнень. Рекорд Піта Сампрас, який я побив, становив 14 Grand Slam. Тепер Рафа виграв 14 тільки на Roland Garros. Це неймовірно. Я за нього дуже радий.

Уже після 10-11 титулу я думав, що це неможливо. А він все піднімає планку. Це гігантське досягнення».

Рафаель Надаль чотирнадцятий раз в кар'єрі виграв Roland Garros і планує виступити на Wimbledon.

Рене Тер Велде
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Теги

Рафаель Надаль Роджер Федерер Roland Garros

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