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Гарсія здійснила камбек проти Андреєску і виграла турнір в Німеччині

У француженки три перемоги у трьох трав’яних фіналах
Теніс WTA
18:03
Гарсія здійснила камбек проти Андреєску і виграла турнір в Німеччині

75 ракетка світу Каролін Гарсія виграла турнір WTA 250 в Бад-Гомбурзі, Німеччина і завоювала свій восьмий трофей в кар’єрі.

У фіналі француженка зійшлася з шостою сіяною Б’янкою Андреєску (64 WTA). Гарсія здійснила камбек і перемогла з рахунком 6:7(7), 6:4, 6:4.

Матч продовжувався 2 години і 47 хвилин. За це1 час француженка 4 рази подала навиліт, не допустила жодної «подвійної» і реалізувала 5 брейк-поінтів. В свою чергу, канадійка здійснила 3 ейси, 6 подвійних помилок і виграла 3 гейми на прийомі.

Нагадаємо, турнір в Істборні виграла Петра Квітова.

Сергій Лук'яненко
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Каролін Гарсія Бьянка Андрієску

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